Can Yaman hastanelik oldu

Giriş: 09.01.2019 - 11:31 | Güncelleme:  

Sevilen oyuncu Can Yaman, uzun süredir yaşadığı göz rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu. Yaman, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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    Uzun süredir yaşadığı göz rahatsızlığından dolayı ameliyat olan oyuncu Can Yaman, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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    Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yaman, "Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından 3 gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu an daha iyiyim ama 2 hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım. Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler, sevgiler..." dedi.

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    Yaman, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle rol aldığı dizide gözlük takmak zorunda kalmıştı. 

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    Ünlü oyuncu, yaşadığı rahatsızlığı, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" şeklinde ifade etmişti.

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