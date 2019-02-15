Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gecenin şık bayanları arasında yer alan Gülse Birsel, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "Geceye önce kıyafetimden bahsederek başlamak istiyorum. Acele bir şekilde hazırlandım ama kıyafetim iyi, o yüzden kurtardım" dedi.
"DEMET'E BAYILIYORUM"
'Yılın Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Demet Evgar için değerlendirmede bulunan Birsel, "Demet'e bayılıyorum, doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde şahane kadınlarımız var, biz de yılın kadını çok" dedi.
Dizilerinin devam ettiğini belirten oyuncu, "Dizimiz devam ediyor. Mayıs'ın ilk haftasına kadar devam edeceğiz. Sonrasında dinleneceğim, birkaç ay birşey yapmamayı düşünüyorum" dedi.
"TÜRKÇE RAP İYİ NOKTAYA GELDİ"
'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli rap parçası ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Gazapizm, gecede ödül alan isimlerden oldu. Tören öncesi gazetecilere açıklama yapan sanatçı, "İlk kez katılıyorum, o yüzden çok mutluyum. Burada olmak çok güzel, sonuçta herkes büyük emekler veriyor" dedi.
Türkçe rap olarak son dönemde daha da popüler hale geldiğini belirten Gazapizm, "Türkçe rap çok iyi bir noktaya geldi. Benim de bunda bir katkım varsa ne mutlu bana" dedi.
"ZOR VE ÖNEMLİ BİR GÖREVDİ"
Rol aldığı 'Müslüm' filminin başrolü ile ödüle uzanan Timuçin Esen, törene Bilge Türe ile katıldı. 'Yılın İkonu' seçilen oyuncu, "Beni destekleyen ve bu ödülü almamda emeği olan herkese teşekkür ederim. Zor ve önemli bir görevdi. Sonunun güzel olması bizi çok rahatlattı" dedi.
Müslüm Gürses'in şarkılarını seslendiren Esen, "Şarkıların beğenilmesi harika bir şey. Zaten müzik yapıyordum ve ikisi bir araya gelince iyi neticelendi" dedi.
SEMPATİK İSPANYOL
Dünyada en çok izlenen İspanyol dizisi “La Casa De Papel” dizi oyuncularından Pedro Alonso da davette ödül alan isimler arasındaydı. Sempatik hareketleri ile dikkat çeken Pedro Alpnso, oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için ben ve annem çok mutluyuz. Çünkü burada ödül alıyorsam gerçekten güzel bir iş ortaya çıkarmışım demektir" dedi.
"İLERİDE KIZ ARKADAŞIM İLE TEKRAR GELECEĞİM"
İstanbul’u ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyen Alonso, "İstanbul sinematogratif, kalabalık, zengin ve sıcak bir şehir. Burada çok güzel bir zaman geçirdim. İleride kız arkadaşım Tatyana ile gelip birkaç kalıp resim çizeceğiz" diyerek kendisinden fotoğraf isteyen hayranları ile tek tek fotoğraf çektirdi.
ŞEFTEN DÖNÜŞ KARARI
MasterChef yarışması ile isimini duyuran şef Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşini program editörü ile aldattığı gerekçesi ile eşi tarafından açılan boşanma davası ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.
O SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Somer Sivrioğlu konu ile ilgili sorulara, “Çok güzel bir sezondu bizim için. Onun ödülünü almaya geldim. Avusturalya’ya geri döneceğim. O konu ile ilgili konuşmayacağım" dedi.
"TÜRKAN ŞORAY'I OYNAMAK İSTERİM"
Güzel oyuncu Demet Özdemir, gecede ödül alan partneri Can Yaman’ı yalnız bırakmadı. Geceye ayrı ayrı katılan ikili, son zamanlarda aralarında çıkan aşk haberlerini cevapsız bıraktı. Sinema filminde rol almayı çok istediğini söyleyen Demet Özdemir, "Yeşilçam'dan Türkan Şoray’ı canlandırmayı çok isterdim. Bir sinema filminde rol almayı çok istiyorum" dedi.
"HİÇ TEKLİF GELMEDİ"
Albüm teklifi aldığı yönündeki haberleri de esprili bir dille yalanlayan oyuncu, "Teklif yağdığı falan yok. Hatta hiç teklif gelmedi" diyerek herkesi güldürdü.
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