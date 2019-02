Demet Özdemir: Türkan Şoray’ı oynamak isterim

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" sahiplerini buldu. Ünlü dergi, 2018 yılının başarılarıyla ve stiliyle dikkat çeken erkeklerini ve yılın kadınını seçti. Güzel oyuncu Demet Özdemir, gecede ödül alan partneri Can Yaman’ı yalnız bırakmadı. Sinema filminde rol almayı çok istediğini söyleyen Demet Özdemir, "Yeşilçam'dan Türkan Şoray’ı canlandırmayı çok isterdim. Bir sinema filminde rol almayı çok istiyorum" dedi