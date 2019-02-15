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SEMPATİK İSPANYOL

Dünyada en çok izlenen İspanyol dizisi “La Casa De Papel” dizi oyuncularından Pedro Alonso da davette ödül alan isimler arasındaydı. Sempatik hareketleri ile dikkat çeken Pedro Alpnso, oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için ben ve annem çok mutluyuz. Çünkü burada ödül alıyorsam gerçekten güzel bir iş ortaya çıkarmışım demektir" dedi.