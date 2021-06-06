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Çanakkale Boğazı tek yönde gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatı nedeniyle tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı tek yönde gemi geçişine kapatıldı

Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında köprü yapımı devam ediyor.

Projenin en önemli aşamalarından birini oluşturan, araçların geçeceği yol için tabliye montajı hazırlıklarına başlandı. Bundan dolayı kuzeyden güneye transit geçişlere tek yönlü kapatılan boğazda gemi trafiğinin saat 21.00'de normale dönmesi planlanıyor.

Yarın da devam edecek çalışmalarda, Sütlüce Şantiye Sahası'nda bulunan tabliye bloklarından ilki Lapseki'deki kuleye getirilecek. Tabliye, kulenin zemin platformunun üzerine konulacak.

Köprünün inşası, "kedi yolu"nda bulunan iki şerit arasındaki köprülerin sökülmesiyle sürecek. Ardından ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının montajı gerçekleştirilecek. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku, Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek.

Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.

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