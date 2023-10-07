Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurtarıldı ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki, aralarında 1 bebeğin de olduğu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki, aralarında 1 bebeğin de olduğu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 1 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Can salında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında 1 bebeğin de aralarında bulunduğu 49 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.