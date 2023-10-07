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        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurtarıldı

         ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki, aralarında 1 bebeğin de olduğu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:10
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        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 1'i bebek 49 kaçak göçmen kurtarıldı
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         ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki, aralarında 1 bebeğin de olduğu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, 1 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Can salında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salında 1 bebeğin de aralarında bulunduğu 49 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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