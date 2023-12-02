Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135. yılında mezarı başında anıldı

        Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135. yılında mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

        Tören, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin buket bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi.

        Anma etkinlikleri, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nda Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti.

        Namık Kemal'in biyografisini okuyan öğretmen Ayşe Tatlı Çelik, Tekirdağ'da 1840 yılında dünyaya gelen "vatan şairi"nin, annesini küçük yaşta kaybedince dedesi Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldüğünü ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu söyledi.

        Sofya'da evlerine ziyarete gelen dedesinin arkadaşı şair Binbaşı Eşref Bey'in, şiirlerini okuduktan sonra Mehmet Kemal'e yazıcı ve katip anlamındaki "Namık" adını verdiğini dile getiren Çelik, şairin o günden sonra Namık Kemal olarak anılmaya başlandığını ifade etti.

        Öğrenciler tarafından Namık Kemal'in "Murabba" şiirinin okunduğu programda, "Vatan Sevgisi" ile "Namık Kemal" oratoryoları sahnelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Biga'da "Kırıp Dökmeden Çatışmalar Çözülebilir Mi?" konferansı
        Biga'da "Kırıp Dökmeden Çatışmalar Çözülebilir Mi?" konferansı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Gelibolu İtfaiyesinden askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğiti...
        Gelibolu İtfaiyesinden askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğiti...
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
        Atatürk'ün 57'nci alaya verdiği o emir deşifre edildi
        Atatürk'ün 57'nci alaya verdiği o emir deşifre edildi
        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı