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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:08
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve satışının engellenmesi amacıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler E.V, N.A. ve D.K'nin üzerinde ve işletmelerinde yapılan aramalarda 157 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram Hint keneviri ele geçirildi.

        Bu kişilerden E.V'nin ayrı suçtan arandığı belirlendi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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