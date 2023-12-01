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        Çanakkale'de bir kadının parkta öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Çanakkale'de, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşinin husumetlileri tarafından parkta tabancayla öldürülmesine ilişkin davada, 4 tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:44
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        Çanakkale'de bir kadının parkta öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Çanakkale'de, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşinin husumetlileri tarafından parkta tabancayla öldürülmesine ilişkin davada, 4 tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Mahkeme heyeti son sözlerini dinlediği tutuklu sanıklar hakkında, "Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - Olayın geçmişi

        Çanakkale'de 27 Ekim 2022'de, Barbaros Mahallesi'ndeki Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla bankta oturan İpek Kürşat silahlı saldırıya uğramıştı. Haber verilmesi üzerine ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılan Kürşat, hayatını kaybetmişti.

        İpek Kürşat'ın, cezaevindeki eşi Emre Kürşat tarafından 10 Ekim 2021'de öldürülen Yahya Tokgöz'ün yakınlarının saldırısına uğradığını belirleyen polis ekipleri, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ı gözaltına almıştı.

        Zanlılar hakkında, "Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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