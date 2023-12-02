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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:45
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

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