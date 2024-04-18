Eceabat'ta tarım sektör toplantısı düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

​​​​​​​Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmanın Eceabat tarımının bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçenin 17 bin dekar alanda üretim yapan bir merkez olduğunu anımsatan Kaşdemir, bölgede üretim yapan üretici ve kooperatifleri destekleyeceklerini belirtti.