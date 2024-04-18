Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'ta tarım sektör toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eceabat'ta tarım sektör toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        ​​​​​​​Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmanın Eceabat tarımının bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        İlçenin 17 bin dekar alanda üretim yapan bir merkez olduğunu anımsatan Kaşdemir, bölgede üretim yapan üretici ve kooperatifleri destekleyeceklerini belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ise Eceabat'ın tarımsal potansiyeli ve bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Zeytin yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında bilgi veren ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker de zeytin ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak için yeni tekniklerin geliştirildiğini ve bu tekniklerin Eceabat'taki zeytin yetiştiricilerine de kazandırılacağını ifade etti.

        Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender, oda başkanları, muhtarlar, kooperatif başkanlarının yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Türkiye şampiyonu Geliboluspor Triatlon Takımı'ndan Belediye Başkanı Soyuak...
        Türkiye şampiyonu Geliboluspor Triatlon Takımı'ndan Belediye Başkanı Soyuak...
        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 1 kişi kurtarıldı, 2...
        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 1 kişi kurtarıldı, 2...
        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 2 kişi kurtarıldı, 1...
        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 2 kişi kurtarıldı, 1...
        Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alın...
        Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili kepçe operatörü gözaltına alın...
        Çanakkale'de çeşme için su yolu kazısı sırasında toprak kaydı
        Çanakkale'de çeşme için su yolu kazısı sırasında toprak kaydı
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 3 işçiden...