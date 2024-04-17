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        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)

        GÖÇÜKALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ KURTARILDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin göçük altında kaldığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:25
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        Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)
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        GÖÇÜKALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

        Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin göçük altında kaldığı belirlendi. Yapılan araştırmada toprak yığını altında kalanların Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ilk olarak toprak yığını altından Refik Bilgiç çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Göçük altında kalan Tahir Ödemiş ise olaydan 3.5 saat sonra ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Ödemiş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        1 KİŞİ MAHSUR

        Göçük altında kalan Sefer Arslan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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