Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)

GÖÇÜKALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin göçük altında kaldığı belirlendi. Yapılan araştırmada toprak yığını altında kalanların Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ilk olarak toprak yığını altından Refik Bilgiç çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Göçük altında kalan Tahir Ödemiş ise olaydan 3.5 saat sonra ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Ödemiş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı.