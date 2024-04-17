Yatırım platformu Değerse'den Çanakkale üzüm yetiştiriciliğini teşvik edecek proje

KÜRESEL üzüm üretimi, iklim kriziyle karşı karşıya kalırken; yatırım, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle Türkiye'deki bölgesel üretim canlandırılıyor. Yeni nesil yatırım platformu Değerse, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ‘İda Bağları Projesi’ni hayata geçirdiğini duyurdu. Proje ile şarap turizminin canlandırılması ve ticari üzüm bağı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bayramiç İda Bağları’nda hayata geçirdikleri proje ile ilgili olarak Değerse’nin Kurucusu ve CEO’su Barış Mükyen, “Proje, bağcılık ya da arsa yatırımı yapmak isteyenlere sadece üzüm satın alma garantisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkıda bulunuyor. İda Bağları Yetiştiricilik Modülü ile hazırladığımız projeler, ticari üzüm bağı yetiştiriciliği sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıracak. Bölgede yeni nesil bir arsa yatırım değeri oluşturduk. Amacımız sadece maddi getiri değil, sürdürülebilir ve doğa ile dost bir yatırım modülü yaratmak” diye konuştu.

“BÖLGESEL EKONOMİNİN GÜÇLENMESİNE DE KATKIDA BULUNUYORUZ” Mükyen, şöyle devam etti: “Çanakkale’ye, bağcılığın ve üzümün kalbi olan Bayramiç’e geldiğimizde öncelikle üniversite ile görüştük. Buradaki hocalarımızla yaptığımız çalışmaların sonrasında, en yüksek verim almak için ne yetiştirmek gerekir sorusunun cevabını aradık. İda Bağları Projesi, arsa yatırımına odaklanan yatırımcılara piyasa rayici altında arazi satın alma imkanı sunarak ilk yılda yüzde 125’e, 7 yılda ise yüzde 700’e varan karlılık vaat ediyor. Proje kapsamında sunulan bağ kurulumu ve bakım hizmetleri, arazilerin değerini artırarak yatırımcıların getirisini optimize ediyor. Bu stratejik yaklaşım, sürdürülebilir gelir sağlamanın yanı sıra, bölgesel ekonominin güçlenmesine de katkıda bulunuyor.”

“ŞARAPLIK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRIYORUZ” Miras yoluyla bölünen, göç nedeniyle artık işlenmeyen kısaca verimli olan ama işlenemediği için atıl olarak nitelendirilen arsaların yatırımlarla şaraplık üzüm yetiştiriciliğini yeniden canlandırdıklarına değinen Mükyen “Sürdürülebilir bir üretim modeli yaratırken ürünün satışını da garanti ediyoruz. Dolayısıyla, ilk gün itibarıyla kazanç sağlanmasını mümkün kılıyoruz. Bunun yanı sıra, tesisin değeri her yıl katlanarak artıyor. Ürünlerin hem bugün için hem de gelecekte çocuklarınıza doğru ve kazançlı bir yatırım olması da diğer avantajlardan biri” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMCILARIN ORGANİK KOŞULLAR ALTINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRMESİNİ TAAHHÜT EDİYORUZ” İda Bağları Yetiştiricilik Modülü’nün çok yönlülüğüne dikkat çeken Mükyen, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Organik üzüm bağları projesiyle üzüm bağı kurmak isteyen yatırımcılar için tüm süreci yönetiyoruz. Yatırımcılar adına organik üretim sertifikası başvurusu yapıyoruz. Tesis edilecek şaraplık üzüm bağlarında yatırımcıların organik koşullar altında üretim gerçekleştirmesini taahhüt ediyoruz. Hasadın ilk alıcısı oluyoruz. Öte yandan, onları yalnız maddi değil, manevi olarak da besliyoruz. Bağımsız parsellerde kurulacak bağlara, bağ evleri eşlik ediyor. Böylelikle yatırımcılara doğal yaşamı deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Hocalarımızın rehberliğinde, bu kadim kültürlerden hareketle bölgeyi hareketlendirmek; dokusuna, dinamiklerine zarar vermeksizin buranın geçmişteki dinamiğine yeniden kavuşması adına elimizden geleni yapacağız.”