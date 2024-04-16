Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan araçtaki 33 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlatan ekipler, kamyonet, 13 can yeleği ile 33 bin lira ve 200 dolara el koydu.

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