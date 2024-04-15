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        Çanakkale'de motosikletteki kasksız yolculara da ceza kesilecek

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletin arkasındaki kasksız yolculara da ceza kesileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:21
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        Çanakkale'de motosikletteki kasksız yolculara da ceza kesilecek
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletin arkasındaki kasksız yolculara da ceza kesileceğini duyurdu.

        Emniyetten yapılan açıklamada, Çanakkale'nin nüfusuna oranla motosiklet kullanımının çok yüksek olduğu iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğinin artırılması, can güvenliğinin ön planda tutularak yaralamalı ve ölümlü kazaların azaltılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, bu sebeple motosiklet kullanıcı ve yolcularının kask takmalarının kendi güvenlikleri için önem arz ettiği, yapılacak denetimlerde bu konunun üzerinde hassasiyetle durulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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