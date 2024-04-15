Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İnşa halindeki kruvaziyer Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        İnşa çalışmaları devam eden yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşa halindeki kruvaziyer Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnşa çalışmaları devam eden yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Romanya'dan İtalya'ya giden "C6301" adlı 101 metre boyunda inşa halindeki kruvaziyer, Liberya bayraklı 48 metre tam boyunda 102 ton çekme gücüne sahip "EDT AEOLUS" adlı römorkör yedeğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kruvaziyerin Boğaz'dan geçişi sırasında "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de küçükbaş destekleme modelinde değişiklik yapıldı
        Çanakkale'de küçükbaş destekleme modelinde değişiklik yapıldı
        Çan'da turna balığı tutma yarışması düzenlendi
        Çan'da turna balığı tutma yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Çanakkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Çanakkale Valisi Aktaş polis uygulama noktasını ziyaret etti
        Çanakkale Valisi Aktaş polis uygulama noktasını ziyaret etti
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı