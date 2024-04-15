İnşa halindeki kruvaziyer Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kruvaziyerin Boğaz'dan geçişi sırasında "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri de eşlik etti.

İnşa çalışmaları devam eden yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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