İnşa halindeki kruvaziyer Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İnşa çalışmaları devam eden yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
İnşa çalışmaları devam eden yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Romanya'dan İtalya'ya giden "C6301" adlı 101 metre boyunda inşa halindeki kruvaziyer, Liberya bayraklı 48 metre tam boyunda 102 ton çekme gücüne sahip "EDT AEOLUS" adlı römorkör yedeğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Kruvaziyerin Boğaz'dan geçişi sırasında "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri de eşlik etti.
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