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        Çanakkale Valisi Aktaş polis uygulama noktasını ziyaret etti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı polis uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:27
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        Çanakkale Valisi Aktaş polis uygulama noktasını ziyaret etti
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı polis uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman'ın da bulunduğu incelemelerde Aktaş, uygulama noktasında görevli emniyet personeliyle bir süre görüşüp yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgi veren Aktaş, güvenle seyahat edebilmeleri için yapılan uyarılara dikkat etmelerini isteyerek, kazasız yolcuk yapmaları temennisinde bulundu.

        Vatandaşın trafik güvenliği için Çanakkale'de emniyet ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Aktaş, bayram tatili dönüş yolunda karayollarında trafik yoğunluğu olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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