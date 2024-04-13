Çanakkale'de motosiklet, bariyerlere çarptı: 2 ölü

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Berkay Beceren (18) ve yolcu Deniz Özcan (17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Berkay Beceren (18) yönetimindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet, tali yoldan çevre yoluna çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette bulunan Berkay Beceren ve Deniz Özcan dere yatağına savruldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Berkay Beceren ve yolcu konumunda bulunan Deniz Özcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beceren ve Özcan'ın cenazeleri Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.