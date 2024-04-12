Çanakkale'de 80 yıllık bayram eğlencesi geleneği

ÇANAKKALE’ninBayramiç ilçesine 25 kilometre mesafedeki Muratlar köyünde 80 yıldır bayram eğlencesi düzenleniyor. Eğlencede köyün erkekleri kadın kılığına girerek gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sahneliyor.

Kazdağları’nın eteklerindeki Muratlar köyünde 80 yıldır süren, köy muhtarlığının organize ettiği eğlence devam ettirildi. Bayramiç ilçesine 25 kilometre mesafedeki Muratlar köyündeki eğlencede, köyün erkekleri kadın kılığına girerek deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sahneledi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı. Bir hafta önceden duyurulan etkinliğe çeşitli il ve ilçelerde yaşayanlar da aileleriyle katıldı.

Muratlar köyü muhtarı Recep Aydoğan (42), çocukluğundan beri bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtip, "Hem örf ve adetlerimizi yaşattık hem de birlik beraberlik içinde eğlendik" diye konuştu.

Muharrem Akıncı (78) ise, "Ben bildim bileli bu eğlence tertip ediliyor. Deve oyunu sahnelenir. Deve görünümündeki kişiye büyük bir çan takılırdı. Rahmetli babam deveden çok korktuğu için sanki gerçekmiş gibi kaçardı. Tilki oyunu yaparlardı. Köy hayrında da aşıklar sokağı geleneği vardı. Burada gezilir ve gençler anlaşırdı. Gelenek ve göreneklerin yaşatılmasından mutluyum" dedi.