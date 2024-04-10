Çan'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

Alınan tedbirlerin bayram boyunca da devam ettiği belirten ekipler, kontrollerde vatandaşlar emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Çan-Çanakkale kara yolu Çekiçleraltı mevkisinde araç kontrol noktasında durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti.

Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, özellikle trafik kazalarının azaltılması amacıyla, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.