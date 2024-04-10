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        Çan'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:05
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        Çan'da jandarma ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

        Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, özellikle trafik kazalarının azaltılması amacıyla, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı.

        Ekipler, Çan-Çanakkale kara yolu Çekiçleraltı mevkisinde araç kontrol noktasında durdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve çikolata ikram etti.

        Alınan tedbirlerin bayram boyunca da devam ettiği belirten ekipler, kontrollerde vatandaşlar emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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