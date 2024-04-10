Çanakkale Valisi Aktaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan ramazanın sonunda huzur ve güven içinde Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların dini ve insani hassasiyetlerle ihtiyaç olunan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti: