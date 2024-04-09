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        Çanakkale Belediye Başkanı Erkek, mazbatasını aldı

        ÇANAKKALEBelediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, mazbatasını alıp, göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:35
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        Çanakkale Belediye Başkanı Erkek, mazbatasını aldı
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        ÇANAKKALEBelediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, mazbatasını alıp, göreve başladı.

        Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdarelere Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Muharrem Erkek, mazbatasını aldı. Mazbata törenine, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

        Tören sonrası konuşan Muharrem Erkek, "Yarın bayram başlıyor. Öncelikle Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Bugün belediye vaşkanı olarak belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz mazbatalarımızı aldık. Görevlerime başlıyoruz. Öncelikli teşekkür Çanakkale halkına. Çanakkale halkının, Çanakkale'nin belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte artık bize oy versin, vermesin; tüm hemşehrilerimizle çok güzel şeylere imza atacağız. Bizler için Çanakkale bir sevdadır. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz ve çok çalışacağız. Güzel şehre layık olacağız. Hesap verebilir bir şekilde Çanakkale'yi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

        Erkek, daha sonra Çanakkale Belediyesi'ne geçerek, önceki dönem Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan görevi devraldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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