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        Lapseki Belediye Meclisi yeni dönemde ilk toplantısını yaptı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:28
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        Lapseki Belediye Meclisi yeni dönemde ilk toplantısını yaptı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Toplantı Salonu'nda, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantıya 4'ü AK Parti'li, 7'si İYİ Partili 11 üye katıldı.

        Meclis oturumunun açılışının ardından Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Öztürk tarafından çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Toplantı salonundaki toplantıda, birinci ve ikinci başkanvekilleri, 2 asil ve 2 yedek meclis katipleri, 2 belediye encümen üyesi, Plan ve Bütçe ile İmar komisyonları üyeleri, Tarihi Kentler Birliği Meclisine bir asil ve bir yedek üye, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) Meclisine 2 asil ve bir yedek üye, Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇATTAB) Meclisine 2 asil bir yedek üye seçildi.

        Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca belediye başkanına memur sendikaları ile sosyal denge sözleşmesi yapma yetkisi verilen toplantı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesiyle sona erdi.

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