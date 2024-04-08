'İklim değişikliği nedeniyle denizlerde av yasağı geriye çekilmeli'

DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, iklim değişikliği nedeniyle sürdürebilir balıkçılık için av yasağının geriye çekilmesi gerektiğini belirtip, "İklimlerin değişmesine bağlı olarak balıkların göç aralıkları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Bu nedenle 15 Nisan'da başlayan av yasağının mutlaka 1 Nisan'a alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu an hangi balığın karnını açarsanız açın hepsinin içinde bir parmak havyar çıkıyor" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda gırgır, trol ve çevirme ağlarına 15 Nisan itibarıyla av yasağı başlıyor. Av sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunan DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, iklim değişikliği nedeniyle sürdürebilir balıkçılık için av yasağının 1 Nisan tarihine alınması gerektiğini söyledi. Çok sayıda balıkçının av sezonunu kapattığını söyleyen Naci Karabiber, "Şu an denizlerde, endüstriyel balıkçılar üzerinden konuşuyorum, yalnızca yüzde 10'u denizde avcılık faaliyetini yürütüyor. Onlar da Kuzey Ege Bölgesi'nde faaliyetini yürütüyor. Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de teknelerin yüzde 90'ı ağ faaliyeti sonlandırdı, teknelerini bağladı. 'Sezonda tam olarak bütün beklentilerimizi karşıladık' diyemeyiz belki ama memnunuz. Yüzde 90'ın üzerinde bir beklentimiz karşılandı" ifadelerini kullandı.