'İklim değişikliği nedeniyle denizlerde av yasağı geriye çekilmeli'
DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, iklim değişikliği nedeniyle sürdürebilir balıkçılık için av yasağının geriye çekilmesi gerektiğini belirtip, "İklimlerin değişmesine bağlı olarak balıkların göç aralıkları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor.
DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, iklim değişikliği nedeniyle sürdürebilir balıkçılık için av yasağının geriye çekilmesi gerektiğini belirtip, "İklimlerin değişmesine bağlı olarak balıkların göç aralıkları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Bu nedenle 15 Nisan'da başlayan av yasağının mutlaka 1 Nisan'a alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu an hangi balığın karnını açarsanız açın hepsinin içinde bir parmak havyar çıkıyor" dedi.
Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda gırgır, trol ve çevirme ağlarına 15 Nisan itibarıyla av yasağı başlıyor. Av sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunan DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, iklim değişikliği nedeniyle sürdürebilir balıkçılık için av yasağının 1 Nisan tarihine alınması gerektiğini söyledi. Çok sayıda balıkçının av sezonunu kapattığını söyleyen Naci Karabiber, "Şu an denizlerde, endüstriyel balıkçılar üzerinden konuşuyorum, yalnızca yüzde 10'u denizde avcılık faaliyetini yürütüyor. Onlar da Kuzey Ege Bölgesi'nde faaliyetini yürütüyor. Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de teknelerin yüzde 90'ı ağ faaliyeti sonlandırdı, teknelerini bağladı. 'Sezonda tam olarak bütün beklentilerimizi karşıladık' diyemeyiz belki ama memnunuz. Yüzde 90'ın üzerinde bir beklentimiz karşılandı" ifadelerini kullandı.
1 NİSAN'A, 15 MAYIS'A KADAR BÜTÜN BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİ DURDURMAMIZ LAZIM'
Kendi teknesini 28 Mart'ta bağladığını söyleyen Karabiber, "İklimlerin değişmesine bağlı olarak balıkların göç zamanları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Buna bağlı olarak 15 Nisan'a başlayan av yasağının mutlaka 1 Nisan'a alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu an hangi balığın karnını açarsanız açın hepsinin içine bir parmak havyar çıkıyor. Vicdanen teknemi 15-20 gün önce bağladım. Balıkçı, denizde durduğu zaman av yapmak zorunda. Maliyetlerini ve personel giderlerini karşılamak için avcılık yapmak zorunda. Ya bu havyarlı balığı tutmaya devam edecektim ya bağlayacaktım, bağladım. Birçok arkadaşım da bizim gibi sezonu erken kapattı. Çok az bir tekne şu an Kuzey Ege'de avcılık faaliyetini yürütüyor. Toplantılarımızda da dile getiriyoruz. Bundan sonra da sık sık dile getireceğiz. Av yasağının mutlaka 1 Nisan tarihine alınması gerektiğini düşünüyorum. 1 Nisan ile 15 Mayıs'a kadar yalnızca endüstriyel balıkçılar olarak değil, bütün balıkçılık faaliyetlerini durdurmamız gerekiyor. Çünkü havalar ısındı. Küçük balıkçı arkadaşlarımız, amatör arkadaşlarımızın yüz binlercesi, milyonlarcası, havaların ısınması nedeniyle denize açılacaklar. Bütün faaliyetlerin 1 Nisan'a, 15 Mayıs'a kadar durdurulup balığa bir koridor açılması gerekiyor ki balık göçünü tamamlasın, Karadeniz'e çıksın, havyarını döksün, gelecek yıl için sürdürülebilir balıkçılık sağlanmış olsun" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.