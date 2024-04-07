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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, Güneyli köyünde iftara katıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın katılımıyla Güneyli köyünde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:17
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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, Güneyli köyünde iftara katıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın katılımıyla Güneyli köyünde iftar programı düzenlendi.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Güneyli'de üçüncü kez muhtar seçilen Cahit Kayışoğlu, köydeki düğün salonunda iftar verdi.

        Programa katılan Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, yaptığı konuşmada, "Bu güzel günde sizlerle olmaktan ben de çok mutlu oldum. Ramazan ayı birlik ve paylaşma ayıdır. Rabb'im nice ramazan aylarını nasip etsin." dedi.

        Muhtar Kayışoğlu da ramazan ayının coşkusunun son günlerinin yaşandığını hatırlatarak, "Bugünlerde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Ayrıca iftar programına katılan ve bizleri onurlandıran Gelibolu'nun yeni Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a da çok teşekkür diyorum." diye konuştu.

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