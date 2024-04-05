Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı

        TÜRKİYE'nin en genç belediye başkanı bağımsız Zeynep Çelik (22), mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin en genç belediye başkanı bağımsız Zeynep Çelik (22), mazbatasını alarak göreve başladı.

        Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, seçimi kazandı. Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Çelik, bugün, Yenice Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Çelik, dualar eşliğinde görevine başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası

        Benzer Haberler

        Seçimin "en genç belediye başkanı" Zeynep Çelik, mazbatasını aldı
        Seçimin "en genç belediye başkanı" Zeynep Çelik, mazbatasını aldı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak mazbatasını aldı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak mazbatasını aldı
        Çanakkale'de çayın kıyısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de çayın kıyısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı
        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı
        Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan mazbatasını aldı
        Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan mazbatasını aldı
        Çanakkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
        Çanakkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı