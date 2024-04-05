Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, seçimi kazandı. Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Çelik, bugün, Yenice Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Çelik, dualar eşliğinde görevine başladı.

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