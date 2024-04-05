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        Çanakkale'de çayın kıyısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'de bir otomobilin çayın kıyısına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:16
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        Çanakkale'de çayın kıyısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'de bir otomobilin çayın kıyısına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi'nde seyreden B.G.K. idaresindeki 17 AAC 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Sarıçay'ın kıyısına devrildi.

        Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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