Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan mazbatasını aldı

CHP'den Kepez Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Birol Arslan mazbatasını aldı.

Çanakkale Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eray Doğan'dan mazbatasını alan Arslan'a eşi Nefise Arslan ile partililer eşlik etti.

Belediye Başkanı Arslan, mazbata töreninin ardından yaptığı konuşmada, Kepez'in tarihi coğrafyası ve insanıyla çok kıymetli bir bölge ve Çanakkale'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Kepez'e 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Arslan, "Yorucu bir yolculuktan geçtik. Sonu güzel oldu. Kepez'de de her şey çok güzel oldu ve inşallah yine ranta karşı halktan yana politikalarımızla halkımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olarak hizmet edeceğiz." dedi.