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        Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan mazbatasını aldı

        CHP'den Kepez Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Birol Arslan mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:08
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        Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan mazbatasını aldı
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        CHP'den Kepez Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Birol Arslan mazbatasını aldı.

        Çanakkale Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eray Doğan'dan mazbatasını alan Arslan'a eşi Nefise Arslan ile partililer eşlik etti.

        Belediye Başkanı Arslan, mazbata töreninin ardından yaptığı konuşmada, Kepez'in tarihi coğrafyası ve insanıyla çok kıymetli bir bölge ve Çanakkale'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

        Kepez'e 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Arslan, "Yorucu bir yolculuktan geçtik. Sonu güzel oldu. Kepez'de de her şey çok güzel oldu ve inşallah yine ranta karşı halktan yana politikalarımızla halkımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olarak hizmet edeceğiz." dedi.

        Törene, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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