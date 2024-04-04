Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda 71 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğazı'nda 71 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı. Dumlupınar'ın battığı bölgeye, şehitler anısına çelenk bırakıldı.

        'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışıp battı; 81 denizci şehit düştü. Şehit denizciler için facianın 71'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Nara Limanı'ndaki TCG Anafartalar Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve öğrenciler tarafından 71 yıl önce batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktı. Daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'nde tören düzenlendi. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Çan Belediye Başkanı Harun Arslan mazbatasını aldı
        Çan Belediye Başkanı Harun Arslan mazbatasını aldı
        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi mazbatasını aldı
        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi mazbatasını aldı
        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı
        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı
        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı
        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı
        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...
        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...