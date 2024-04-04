Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda 71 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı. Dumlupınar'ın battığı bölgeye, şehitler anısına çelenk bırakıldı.

'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışıp battı; 81 denizci şehit düştü. Şehit denizciler için facianın 71'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Nara Limanı'ndaki TCG Anafartalar Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve öğrenciler tarafından 71 yıl önce batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktı. Daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'nde tören düzenlendi. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.