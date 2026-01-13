Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller, iki ajanda ve 39 sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu
        Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu
        Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Restoratör Tuğba'nın ölümüyle ilgili davanın duruşmasında gönül ilişkisi id...
        Restoratör Tuğba'nın ölümüyle ilgili davanın duruşmasında gönül ilişkisi id...
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıkların...
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıkların...
        Tuğba Yavaş'ın ölümüyle ilgili davada keşif raporu ve bilirkişi raporunun y...
        Tuğba Yavaş'ın ölümüyle ilgili davada keşif raporu ve bilirkişi raporunun y...