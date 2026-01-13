Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:22
        
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde arazide kaybolan küçükbaş sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Danişment köyünde ikamet eden Mustafa Gökçin (29) 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak, kendisine ait 24 adet koyunun, otlaması için bırakıldığı çitle çevrili araziden kaybolduğunu bildirdi.

        Alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri kayıp hayvanların bulunması amacıyla arama çalışmalarına başladı.

        Asayiş timlerinin katılımı ve drone desteğiyle devam edilen arama çalışmaları neticesinde kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

