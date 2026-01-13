Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu

İlçeye bağlı Danişment köyünde ikamet eden Mustafa Gökçin (29) 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak, kendisine ait 24 adet koyunun, otlaması için bırakıldığı çitle çevrili araziden kaybolduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.