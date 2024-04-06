Lapseki'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Müftü Temiz, ramazan ayı ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, "Peygamber Efendi'mizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat, bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.

Camideki programda, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz tarafından Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi konusunda vaaz verildi, dua edildi.

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