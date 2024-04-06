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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:15
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        İskenderun'dan Kocaeli'ye gitmek üzere denize açılan 88 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp, demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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