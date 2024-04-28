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        Bülent Turan: Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:45
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        Bülent Turan: Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı. Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz" dedi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu Belediyesi'ni ziyaret etti. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile makamında bir araya gelen Turan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Turan, "Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı. Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz. 4 yıl boyunca bu ülkede seçim olmayacağını bilen insanlarız. Başkanımız belli, ekip belli. O yüzden büyük bir istikrarla, motivasyonla yolu devam edeceğiz. Bazen yol kazası olur. Oylar düşer, artar ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

        'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

        Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O yüzden AK Parti değişik yıllarda da oyları bazen düşse de onu artırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir lidere sahip. Hata yapan kim varsa, sorumsuz davranan kim varsa, kendi makamının hakkını vermeyen kim varsa gereği yapılarak yola devam etmek durumundayız. Dolayısıyla ben 4 yıldaki yeni dönemden, hizmet döneminden çok umutluyum. Seçimleri bitirdik, önümüze bakıyoruz. Bugün çok uzun yıllardan beri özellikle CHP'li arkadaşların yönettiği bir belediyeyi büyük bir başarıyla devralan doktorumuzun yanındayız. Doktorumuz Gelibolu'muzu AK Parti ile buluşturdu. Bir hizmet dönemini başlattı. Herkesin emeği var, eski başkanların emekleri var. Hepsine teşekkür borcumuz var ama şimdi çok büyük bir motivasyonla, farkla adeta hizmete aç kalan bu bölgeyi ayağa kaldırma dönemi. Ankara'dan omuz vereceğiz. Başkan buradan çok büyük bir heyecanla çalışmasını yapacak. Tüm kurumlarımızla, ekiplerimizle beraber inşallah bu hizmete aç, 5 yıllık dönemi beraberce motive edeceğiz, paylaşacağız. Burası bizlere tarihin emaneti. Gelibolu özel bir memleket. Atatürk'ün, Gazi Süleyman Paşa'nın hatırası, çok farklı tasavvuf ehlinin buradaki hatırası, tümüne bakıldığında tarihimize bir emanet. Bu emanete layık olmak için gece gündüz çalışacağız. 5 sene çabuk geçer. Hakkını vereceğiz. Tüm meclis üyelerimizle, tüm ekiplerimizle uyumlu bir şekilde inşallah yeni dönemi ayağa kaldıracağız."

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