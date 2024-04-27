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        109 yıllık su kuyusu, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın sırasında Gelibolu Yarımadası'nda İngiliz Kraliyet Mühendisleri tarafından 109 yıl önce açılan su kuyusu günümüze kadar ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:35
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        109 yıllık su kuyusu, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor
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        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın sırasında Gelibolu Yarımadası'nda İngiliz Kraliyet Mühendisleri tarafından 109 yıl önce açılan su kuyusu günümüze kadar ulaştı. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "İngilizlerin bu bölgedeki tatlı su ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir işlev görmüştür. Özellikle bu bölgeden mataralarını dolduran ve ateş hattına güğümlerle su nakleden birlikler, su ihtiyacını gidermeye çalışmışlardır. Günümüzde de bu kuyu, Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebe anı ve izlerini 109 yıl sonra bize ulaştıran bir örnek olması açısından da önem taşımaktadır" dedi.

        Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen Gelibolu Yarımadası'nda savaşın birçok hatırası hala canlı olarak duruyor. Bunlardan biri de Çanakkale Kara Savaşları sırasında İngiliz Kraliyet Mühendisleri tarafından yapılan 'RE 135' su kuyusu. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, 'RE 135' su kuyusunun İngiliz askerinin tatlı su ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, Çanakkale Kara Savaşları'ndan izler taşıdığını vurguladı. Çanakkale Kara Savaşları'na ait anı ve izlerden en önemlilerinden birinin de 'RE 135' su kuyusu olduğunu söyleyen Özdemir, "Gelibolu Yarımadası'nda Zığındere Vadisi'nin başladığı, sahilden içeri giriş noktasındayız. Burası bilindiği gibi 1915'te Zığındere Muharebeleri devam ederken tahliyeye kadarki süreçte İngilizler tarafından ikmal merkezi olarak kullanılan bir noktaydı. Şu anda bu görmüş olduğunuz vadi o dönemde adeta tanıkların da ifadesi bir kenti andırıyordu" ifadelerini kullandı.

        İngilizlerin Çanakkale Muharebelerinde tatlı su kaynaklarına ulaşmak konusunda şanssız olduklarını söyleyen Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, “Ancak Zığındere'nin İngilizlere vadinin bu konuda çok büyük imkanlar sunduğunu biliyoruz. Özellikle de arka tarafımızda bulunan 'RE 135' kuyusu olarak isimlendirilen İngiliz kraliyet mühendisleri tarafından 21 Ağustos 1915 tarihinde açılan kuyu İngilizlerin bu bölgedeki tatlı su ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir işlev görmüştür. Özellikle bu bölgeden mataralarını dolduran ve ateş hattına güğümlerle su nakleden birlikler, su ihtiyacını gidermeye çalışmışlardır. Günümüzde de bu kuyu Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebe anı ve izlerini 109 yıl sonra bize ulaştıran bir örnek olması açısından da önem taşımaktadır. Kuyunun çember ağzında 'RE-135 Company' yazısı görülmekte yani kuyu yapanlar ismini bir nevi tarihe not düşmüş. Dolayısıyla da Zığındere'ye gelen, Zığındere Vadisi'ni görmek isteyen her meraklıya, her turiste biz mutlaka bu muharebe anı ve izini gösteriyoruz" dedi.

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        Galeri
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