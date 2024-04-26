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        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de üniversiteli gençlerle buluştu

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK pilotlarından Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:31
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        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de üniversiteli gençlerle buluştu
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        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK pilotlarından Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Deneyimli pilotlar, ÇOMÜ Havacılık Kulübünce İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde çok sayıda öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte gençlere kullandıkları uçaklar, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle ilgili bilgi verdi.

        Binbaşı Bakıcı, maneviyatıyla insanları büyüleyen güzel Çanakkale'de, ÇOMÜ'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Yurt dışında havacılık gösterilerine, fuarlara katıldıklarını belirten Bakıcı, "Şanlı bayrağımızı, sizleri her yerde temsil ediyoruz. Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz." dedi.

        Bakıcı, havacılığın bir tutku, bir aşk olduğunu, bunu mesleki olarak icra etmenin onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını anımsatan Bakıcı, "En kısa süre içinde de aktif olarak yerini alacaktır. SOLOTÜRK gösterilerini milli muharip uçağımız KAAN ile yapmak da bizleri gururlandıracaktır." ifadesini kullandı.

        Binbaşı Dikkule de 2014 yılında atandığı Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'ndaki savaş pilotluğu eğitimlerini, otomobillerde ileri sürüş tekniklerinin öğretilmesine benzetti.

        Eğitimlerin aşamalar halinde ilerlediğini anlatan Dikkule, "72 uçakla Suriye'ye girmiştik, Afrin'e harekat düzenlemiştik. O aslında dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi. '72 uçakla biz buradayız. Biz dimdik ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz.' Bunu tüm dünyaya gösterdik. İşte bu kursu bizim filo veriyor. Silahlı taktikler öğretmeni nezdinde veriyor. Yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ay tamamen kendinizi kapatıyorsunuz." diye konuştu.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

        Havacılık Kulübünün önemli faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "SOLOTÜRK ekibini (Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenlerinde) büyük beğeniyle izledik. Bugün de onlarla söyleşide bir araya geldik. Havacılık Kulübümüzün bu etkinlikleri öğrencilerimiz için rol model olma imkanı sağlıyor. Özellikle ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerimizle bu ekibi bir araya getirmek önemli bir faaliyet oldu. Pilotların başarı hikayelerini kendi ağızlarından dinlemek bizim için çok kıymetli. ÇOMÜ'de havacılık, savunma sanayi, elektrikli araçlar anlamında önemli çalışmalar yapmaktayız. Devam eden AR-GE faaliyetlerimiz var. Özel sektörle yoğun çalışıyoruz. Bu anlamda böyle etkinlikler birçok öğrencimizin hayatının bundan sonraki aşamasına şekil vermesi açısından çok kıymetli. Yeteneklerin burada motive edileceğini ve kariyerlerinin şekilleneceğini düşünüyorum."

        Söyleşi, soru cevap bölümüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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