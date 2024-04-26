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        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:37
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        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrel ve el pompası ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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