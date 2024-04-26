Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrel ve el pompası ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
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