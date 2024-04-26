Çanakkale açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20", botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Filistin ve İran uyruklu 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

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