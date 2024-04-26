Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

Mısır'dan Bulgaristan'a giden 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Toplam 14 mürettebat bulunan gemide çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaıd Mohamadnor isimli personel Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılarak, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmesiyle birlikte boğaz trafiği normale döndü.

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