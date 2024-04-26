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        Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi

        ÇANAKKALE Boğazı'nda 'AK DISCOVERY 'isimli 107 metrelik kuru yük gemisi, makine dairesinde başlayan ve kontrol altına alınan yangının ardından römorkörle çekilerek, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:25
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        Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi, liman bölgesine demirletildi
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        ÇANAKKALE Boğazı’nda 'AK DISCOVERY 'isimli 107 metrelik kuru yük gemisi, makine dairesinde başlayan ve kontrol altına alınan yangının ardından römorkörle çekilerek, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

        Mısır'dan Bulgaristan'a giden 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Toplam 14 mürettebat bulunan gemide çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaıd Mohamadnor isimli personel Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılarak, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmesiyle birlikte boğaz trafiği normale döndü.

        Yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 römorkörü tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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