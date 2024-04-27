Şampiyon sporculardan Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'a ziyaret
Çanakkale'de düzenlenen futsal turnuvasında şampiyon olan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileri, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'ı makamında ziyaret etti.
Çanakkale’de düzenlenen futsal turnuvasında şampiyon olan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileri, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ı makamında ziyaret etti.
Öğretmenleriyle konuk ettiği sporcuları tebrik eden Soyuak, eğitim ve spor yaşamlarında başarılar diledi.
Öğrencilerin Gelibolu'ya güzel bir başarı kazandırdığını belirten Soyuak, ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Her daim sporun ve sporcunun yanında olacağız." dedi.
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