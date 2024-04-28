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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Gelibolu Belediyesini ziyaretinde konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bazen yol kazası olur, oylar düşer, artar ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım. Halk çok net söyledi söylemesi gerekenleri. O yüzden AK Parti, değişik yıllarda da oyları düşse de onu artırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir liderliğe sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:58
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Gelibolu Belediyesini ziyaretinde konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bazen yol kazası olur, oylar düşer, artar ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım. Halk çok net söyledi söylemesi gerekenleri. O yüzden AK Parti, değişik yıllarda da oyları düşse de onu artırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir liderliğe sahip." dedi.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla seçimleri geride bıraktığını, halkın irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardığını söyledi.

        "Seçimler bitti, önümüze bakacağız." diyen Turan, AK Parti'nin hala Türkiye'nin en büyük partisi ve ülkeyi yöneten parti olduğunu dile getirdi.

        Turan, dört yıl boyunca ülkede seçim olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Başkanımız belli, ekibi belli. O yüzden büyük bir istikrarla ve motivasyonla yola devam edeceğiz. Bazen yol kazası olur, oylar düşer, artar ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım. Halk çok net söyledi söylemesi gerekenleri. O yüzden AK Parti, değişik yıllarda da oyları düşse de onu artırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir liderliğe sahip. Hata yapan kim varsa, sorumsuz davranan kim varsa, kendi makamının hakkını vermeyen kim varsa gereği yapılarak yola devam etmek durumundayız. Dolayısıyla ben dört yıldaki yeni dönemden, hizmet döneminden çok umutluyum. "

        Uzun yıllardır CHP'nin yönettiği bir belediyeyi büyük bir başarıyla devralan Ali Kamil Soyuak'ın yanında olduklarını ifade eden Turan, "Doktorumuz, Gelibolu'muzu AK Parti ile buluşturdu. Bir hizmet dönemini başlattı. Herkesin, eski başkanların da emeği var tabii ki. Hepsine teşekkür borcumuz var. Ama şimdi çok büyük bir motivasyonla, farkla adeta hizmete aç kalan bu bölgeyi ayağa kaldırma dönemi. Biz Ankara'dan omuz vereceğiz, başkan buradan çok büyük bir heyecanla çalışmasını yapacak. Tüm kurumlarımızla ve ekiplerimizle beraber inşallah bu hizmete aç dönemi beraberce motive edeceğiz. Ben çok umutluyum. Burası tarihin emaneti bizlere. Gelibolu özel bir memleket. Atatürk'ün, Gazi Süleyman Paşa'nın ve çok farklı tasavvuf ehlinin buradaki hatırası, tarihin bize bir emaneti. Bu emanete layık olmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

        Ziyaretin sonunda Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, Bülent Turan'a günün anısına hediye takdim etti. Ziyarette, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Cahit Bilge, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, önceki dönem Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da hazır bulundu.

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