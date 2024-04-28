Çanakkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ile traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ile traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Halil Arıcı idaresindeki 16 AZC 519 plakalı otomobil, Yenice-Çan Karayolu Davutköy Göleti mevkiinde aynı istikamette seyreden Hüseyin Köse idaresindeki 17 ADZ 601 plakalı traktöre çarptı.Kazanın etkisi traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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