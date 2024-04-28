Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ile traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ile traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Halil Arıcı idaresindeki 16 AZC 519 plakalı otomobil, Yenice-Çan Karayolu Davutköy Göleti mevkiinde aynı istikamette seyreden Hüseyin Köse idaresindeki 17 ADZ 601 plakalı traktöre çarptı.Kazanın etkisi traktör şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!

        Benzer Haberler

        Konseri izlemek için bilet değil, depremzede çocuklar için ayakkabı aldılar
        Konseri izlemek için bilet değil, depremzede çocuklar için ayakkabı aldılar
        Trafik kazasında hayatını kaybeden yüzme antrenörü son yolculuğuna uğurland...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden yüzme antrenörü son yolculuğuna uğurland...
        Gelibolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        Gelibolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        109 yıllık su kuyusu, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor
        109 yıllık su kuyusu, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor
        Şampiyon sporculardan Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'a ziyaret
        Şampiyon sporculardan Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'a ziyaret
        Bursalı kalaycı ailesiyle şehir şehir gezerek ata mesleğini yaşatmaya çalış...
        Bursalı kalaycı ailesiyle şehir şehir gezerek ata mesleğini yaşatmaya çalış...