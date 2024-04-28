Koyunyeri köyünde geleneksel hayır düzenlendi

Öğele vakti gerçekleştirilen köy hayırında, Koyunyeri Camisi imam hatibi Göksel Şahin Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Öğle namazının ardından hayıra katılanlara köy meydanında pilav ve ayran ikram edildi.

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