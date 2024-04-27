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        Trafik kazasında hayatını kaybeden yüzme antrenörü son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:54
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden yüzme antrenörü son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.

        Yüzme branşında milli takım antrenörlerinden Serap Demirci Elibol'un eşi Kemal Elibol için ikindi vakti Tatarlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

        Elibol'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

        Törene, Elibol'un yakınları ve arkadaşları katıldı.

        Kemal Elibol'un cenazesi kılınan namazın ardından Çanakkale Mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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