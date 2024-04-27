Trafik kazasında hayatını kaybeden yüzme antrenörü son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.
Yüzme branşında milli takım antrenörlerinden Serap Demirci Elibol'un eşi Kemal Elibol için ikindi vakti Tatarlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Elibol'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.
Törene, Elibol'un yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kemal Elibol'un cenazesi kılınan namazın ardından Çanakkale Mezarlığında defnedildi.
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