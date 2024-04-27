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        Konseri izlemek için bilet değil, depremzede çocuklar için ayakkabı aldılar

        Çanakkale'de "Müzikle Umuda Yolculuk" konserini izlemeye gelenler, bilet yerine Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen köylerdeki çocuklar için ayakkabı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:36
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        Konseri izlemek için bilet değil, depremzede çocuklar için ayakkabı aldılar
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        Çanakkale'de "Müzikle Umuda Yolculuk" konserini izlemeye gelenler, bilet yerine Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen köylerdeki çocuklar için ayakkabı aldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İletişim Fakültesi, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından "Müzikle Umuda Yolculuk" konseri organize edildi.

        İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere gelenler, Kurban Bayramı'ndan önce deprem bölgesindeki köylerde yaşayan çocuklara iletilmek üzere satın aldıkları ayakkabıları girişte oluşturulan alanlarda görevlilere teslim etti.

        Konserde, şef Mete Gökçe'nin yönettiği ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Senfoni Orkestrası ile şef Bahadır Çokamay'ın yönettiği Çanakkale Barış Korosu sahne aldı.

        Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, gazetecilere, çok anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        ÇOMÜ'nün toplumsal faaliyetlerinden bir yenisini daha gerçekleştirildiğini anlatan Ilgın, "Konserde temel amacımız köy okullarındaki öğrenciler için izleyici, dinleyicilerden birer spor ayakkabı getirmesini istedik. Bugün gelen misafirlerimiz bilet yerine spor ayakkabı getirdiler. Bu ayakkabılar bayramdan önce köy okullarındaki minik öğrencilerle buluşturulacak." dedi.

        Projeye spor ayakkabıyla destek vererek konseri izlemeye gelen Osman Acar da "İhtiyacı olan çocuklar için bu birlikteliğin sağlanmış olması çok önemli. Biz de çorbadaki tuz misali bu katkıyı yapabildiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz." diye konuştu.

        Konseri, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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