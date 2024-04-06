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        Tatilciler bu kez feribot kuyruğuna girmedi

        ÇANAKKALE'dekiKilitbahir Feribot İskelesi'nde her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:30
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        Tatilciler bu kez feribot kuyruğuna girmedi
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        ÇANAKKALE'dekiKilitbahir Feribot İskelesi'nde her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı.

        Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayanlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Ege sahillerine gelmeye başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle, her yıl Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaşanan araç kuyruğu bu kez oluşmadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin aldığı tedbirler doğrultusunda, bayram tatili süresince hatlar genelinde 17 gemiyle hizmet verileceği bildirildi. Adalar ve boğaz hatlarında sefer sayıları artırılırken, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 24 saat aralıksız sefer planı oluşturuldu. Öte yandan Gökçeada'da sefer sayısı günde 24'e, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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