Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri saatsiz yapılıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz'daki seferlerin Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında saatsiz olarak devam ettiği duyuruldu.

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