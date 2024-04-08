Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

Törene, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği çelenkleri bırakıldı.

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