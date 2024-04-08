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        Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:43
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        Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği çelenkleri bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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