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        Yunanistan'ın geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:45
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        Yunanistan'ın geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 7 Nisan'da saat 12.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu ile ‘TCSG-61' Sahil Güvenlik Gemisi gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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