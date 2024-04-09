Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.Ç, işlemlerinin ardından Çanakkale Açık Cezaevi'ne konuldu.
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