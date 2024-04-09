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        Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:45
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        Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.Ç, işlemlerinin ardından Çanakkale Açık Cezaevi'ne konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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