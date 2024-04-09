Gelibolu'da firari hükümlü yakalandı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.