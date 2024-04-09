Kuzey Ege'de geri itilen lastik bottaki 17 kişi kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.
"TCSG-61" ve "KB-4304" botuyla bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 17 kişiyi alıp kıyıya çıkardı.
Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Söz konusu bota binerek ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan Türk uyruklu kişi ise gözaltına alındı.
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