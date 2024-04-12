Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden 62 yaşındaki Hayrettin Dengin'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dengin'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Dengin'in cenazesi, Çanakkale Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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